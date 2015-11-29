طعن طالبة سعودية فى محطة للحافلات بولاية نيوجيرسى بأمريكا

أكدت القنصلية السعودية فى نيويورك والملحقية الثقافية السعودية فى "واشنطن" انهما تتابعان عن كسب قضية الطالبة السعودية التى تعرضت للطعن فى ولاية جيرسى.

وأوضحتا فى تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، أن طالبة سعودية تدرس على حسابها الخاص فى مدينة "هاكنساك"، بولاية "نيو جيرسى" تعرضت للطعن دون نزع لحجابها كما هو متداول, من قبل شخصين فى محطة للحافلات.

وقالت أن الطالبة نقلت إلى طوارئ المستشفى المحلى بالإسعاف فور وقوع الحادثة، حيث تلقت العلاج والرعاية الطبية اللازمة وغادرت المستشفى وحالتها مستقرة.

وبينت القنصلية والملحقية، أن فريقا من القنصلية زار الطالبة ووقف على وضعها ميدانيا وأطمأن عليها بالتواصل مع إدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية فى الملحقية، التى كانت تتابع الحالة مع فريق شؤون المواطنين فى القنصلية.

وأشارت القنصلية إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين فى واشنطن كلفت فريق محاماة يتابع وضع الطالبة القانونى مع الشرطة المحلية، تمهيدا لتقديم المعتدين إلى العدالة.

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