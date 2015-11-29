تكثيف أمنى بمحيط "القضاء الإدارى" بكفر الشيخ قبل نظر 36 طعنا على الانتخابات

تشهد محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ تشديدات أمنية بمحيطها، أثناء نظر المحكمة برئاسة المستشار محمد رمضان رئيس المحكمة 36 طعنا من مرشحى البرلمان فى 5 دوائر انتخابية للمطالبة بإعادة الانتخابات فيها لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات.

وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم كشوف فرز اللجان الفرعية لمطابقتها بنتيجة اللجنة العامة الخاصة باللجان بناء على طلب عادل الشرقاوى محامى الطاعنين.

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