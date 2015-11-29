صحة الإسكندرية تضبط سلعا غذائية غير صالحة بأكبر سلاسل المحلات التجارية

أصدر الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تعليمات لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، لتكثيف الرقابة على المواد الغذائية المعروضة ضمن عروض التخفيضات التى تقيمها حاليا أحد أكبر سلاسل الأسواق التجارية (هايبر ماركت)، ضمانا لعدم تسرب أغذية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات إلى السوق، استغلالا لإقبال المستهلكين على الشراء فى ظل وجود عروض تخفيضات الأسعار، مع تركيز الاهتمام على الأغذية الطازجة والخضراوات ومنتجات الألبان، لكونها أسرع فى الفساد من غيرها.

وأسفرت الحملات التى نظمتها إدارة مراقبة الأغذية اليوم على تلك الفروع عن ضبط 723 كيلو أرز معبأ بموجب محضر ضبط رقم 4/2015، لاحتوائها على سوس حى، وذلك بفرع السلسلة الواقع بمنطقة برج العرب.

كما أسفرت حملة على الفرع الكائن بمدخل الطريق الصحراوى عن ضبط 39 عبوة تمر نصف جاف بموجب محضر ضبط 3/2015 لانتهاء تاريخ الصلاحية، وقد تم تحرير محضر جنحة، وجار العرض على النيابة العامة، و28 قالب حلاوة طحينية لمخالفتها للمواصفات القياسية بوزن 140 كجم وجار فحص العينات، و553 عبوة تمر نصف جاف لتغيرها فى الخواص الطبيعية، و547 بطرمان عسل نحل طبيعى 100% مغشوش بمحلول السكروز.

كما أسفرت حملة ثالثة على الفرع الكائن بمنطقة الرأس السوداء عن ضبط 436 بطرمان عسل نحل طبيعى مغشوش بإضافة محلول السكروز، و83 كرتونة مكرونة معبأة بوزن 664 كيلوجراما لاحتواء العبوات على حشرات حية.