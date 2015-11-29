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«المركزي» يثبت الدولار في أول عطاءاته ببداية عهد طارق عامر

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«المركزي» يثبت الدولار في أول عطاءاته ببداية عهد طارق عامر «المركزي» يثبت الدولار في أول عطاءاته ببداية عهد طارق عامر

ثبت البنك المركزي سعر بيعه للدولار في عطاء اليوم الأحد – أول عطاءاته في عهد المحافظ الجديد طارق عامر – عند 7.73 جنيه، ليستقر سعره بالبنوك عند 7.78 جنيه للشراء، و7.83 جنيه للبيع، كما استقر بالسوق الموازية ” السوداء ” عند 8.50 جنيه.

وقال مصرفيون لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ” المركزي ” قد عرض في عطاء اليوم رقم 441 بيع 40 مليون دولار أمام البنوك بسعر 7301ر7 جنيه.

واستحدث البنك المركزي المصري في أواخر عام 2012 آلية العطاءات لتوفير الدولار للبنوك، مع السماح للبنوك بالتحرك في حدود 10 قروش أعلى من سعر البنك المركزي.

وتسلم طارق عامر، عمله رسميًا كمحافظ للبنك المركزي، اعتبارًا من اليوم الأحد لمدة 4 سنوات، بقرار جمهوري خلفًا للمحافظ السابق هشام رامز، الذي تقدم باستقالته الشهر الماضي.

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