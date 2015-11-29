صور| وزير الدفاع ومحلب يزوران مصابي حادث «سقوط الطائرة الهليكوبتر»

قام المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية يرافقه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة مصابى حادث الطائره الهليكوبتر التى سقطت، صباح أمس، ويخضعون لتلقى العلاج بالمركز الطبى العالمى، كما قاموا بالمرور على مصابى العمليات الإرهابية من رجال القضاء والشرطة المدنية خلال الفترة الأخيرة والإطمئنان على الحالة الصحية وتقديم العناية الطبية الكاملة لهم .

وأعرب المهندس إبراهيم محلب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على الدور البطولى الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى كافة المجالات.

من جانبه أكد القائد العام على توفير كافة سبل الرعاية الطبية والعلاجية لجميع المصابين الذين أصيبوا جراء الحادث وخلال تنفيذ المهام المكلفين بها ، متمنياً لهم العودة سريعاً لإستكمال مهامهم للدفاع عن الوطن وصون مقدساته .

كما قام الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بزيارة المصابين للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على الرعاية الطبية المقدمة لهم.