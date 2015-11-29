أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور| وزير الدفاع ومحلب يزوران مصابي حادث «سقوط الطائرة الهليكوبتر»

Google+ Print
صور| وزير الدفاع ومحلب يزوران مصابي حادث «سقوط الطائرة الهليكوبتر» صور| وزير الدفاع ومحلب يزوران مصابي حادث «سقوط الطائرة الهليكوبتر»

محلب ووزير الدفاع يزوران مصابي حادث «سقوط الطائره الهليكوبتر»

 

قام المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية يرافقه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة مصابى حادث الطائره الهليكوبتر التى سقطت، صباح أمس، ويخضعون لتلقى العلاج بالمركز الطبى العالمى، كما قاموا بالمرور على مصابى العمليات الإرهابية من رجال القضاء والشرطة المدنية خلال الفترة الأخيرة والإطمئنان على الحالة الصحية وتقديم العناية الطبية الكاملة لهم .

وأعرب المهندس إبراهيم محلب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على الدور البطولى الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى كافة المجالات.

من جانبه أكد القائد العام على توفير كافة سبل الرعاية الطبية والعلاجية لجميع المصابين الذين أصيبوا جراء الحادث وخلال تنفيذ المهام المكلفين بها ، متمنياً لهم العودة سريعاً لإستكمال مهامهم للدفاع عن الوطن وصون مقدساته .

كما قام الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بزيارة المصابين للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على الرعاية الطبية المقدمة لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا