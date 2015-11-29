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مباشر – مورينيو يقصي دييجو كوستا من تشيلسي أمام توتنام

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مباشر – مورينيو يقصي دييجو كوستا من تشيلسي أمام توتنام مباشر – مورينيو يقصي دييجو كوستا من تشيلسي أمام توتنام

تابع مع FilGoal.com تغطية حية لموقعة تشيلسي وتوتنام هوتسبر في دربي لندني مثير ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعرف على تشكيل الفريقين وتابع أحداث اللقاء لقطة بلقطة.. بالضغط على هذا الرابط.

التشكيل:

أقصى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي دييجو كوستا مهاجم الفريق من التشكيل الأساسي للبلوز في مباراة توتنام هوتسبر التي تقام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويلعب تشيلسي أمام توتنام في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي قرار مورينيو بعد شجاره في الملعب مع كوستا خلال لقاء مكابي تل أبيب في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مورينيو بعد الفوز على مكابي صرح بأن كوستا أغلب تحركاته كانت خاطئة في الشوط الأول.

وأضاف مورينيو وقتها أن الاحتداد بينهما انتهى سريعا بأعناق وأحضان في غرفة خلع الملابس دون توضيح ما إذا كان يتهكم أم يتحدث بشكل جاد.

ويجلس كوستا بديلا فيما يقود هجوم تشيلسي بيدرو رودريجز وخلفه يتمركز ويليان ناحية اليمين وإدين أزار يسارا وأوسكار دوس سانتوس تحت رأس الحربة.

وفيما يلي تشكيل تشيلسي:

المرمى: بيجوفيتش

الدفاع: إيفانوفيتش – زوما – كاهيل – ازبيليكويتا

الوسط: فابريجاس – ماتيتش – ويليان – أوسكار – أزار

الهجوم: أزار

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