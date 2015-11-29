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ضبط عاطل متهم بقضيتين شروع فى قتل بحوزته قنبلة غاز بالهرم

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ضبط عاطل متهم بقضيتين شروع فى قتل بحوزته قنبلة غاز بالهرم ضبط عاطل متهم بقضيتين شروع فى قتل بحوزته قنبلة غاز بالهرم
تمكن رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام، اليوم، الأحد، من ضبط عاطل متهم فى قضيتين شروع فى قتل وبحوزته أسلحة نارية وقنبلة غاز مسيل للدموع بدائرة قسم شرطة الهرم.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطارا يفيد بضبط "محمود.ه" 27 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، ومحكوم عليه فى قضيتين آخرهما جنايات قسم الوراق ( شروع فى قتل ) وبحوزته 3 "فرد خرطوش" محلى عيار 16 مم، و4 طلقات من ذات العيار، وقنبلة غاز مسيلة للدموع فارغة.

وبمواجته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإتجار، والقنبلة أكد المتهم أنه عثر عليها بإحدى المظاهرات بدائرة قسم شرطة إمبابة.

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