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ضبط 36 طنا "دقيق بلدى" مدعوم من الدولة قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

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ضبط 36 طنا "دقيق بلدى" مدعوم من الدولة قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة ضبط 36 طنا "دقيق بلدى" مدعوم من الدولة قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم، الأحد، من ضبط صاحب مخبز بلدى، كائن بدائرة قسم إمبابة لاتهامه بالاستيلاء على الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة وبيعه فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

كانت معلومات وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بالقطاع مفادها قيام "محمد.ع"، صاحب مخبز بلدى كائن بدائرة قسم إمبابة بالاستيلاء على الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة، وبيعه فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة تموينية بدائرة القطاع استهدفت المكان المتحرى منه، وأسفرت عن ضبط "أشرف .أ" 48 سنة عامل بالمخبز ومقيم بدائرة قسم إمبابة وضبط عدد 727 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى 36.350 طن دقيق بلدى مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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