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القبض على ربة منزل بحوزتها 21 قطعة حشيش فى المنيا

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القبض على ربة منزل بحوزتها 21 قطعة حشيش فى المنيا القبض على ربة منزل بحوزتها 21 قطعة حشيش فى المنيا
ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على ربة منزل بحوزتها 21 قطعة من نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، يفيد بالقبض على (سهير. ص) 25 سنة، ومقيمة بدائرة قسم المنيا، بعد ورود معلومات عن اتجارها فى المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبطها وبحوزتها (21) قطعة من مخدر الحشيش زنت (210) جرامات، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها. تحرر المضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
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