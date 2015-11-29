مكافحة المخدرات تضبط عصابة "دولت" أثناء ترويجها نصف كيلو هيروين

تمكن رجال مكافحة المخدرات، اليوم، الأحد، من القبض على ربة منزل وعاطل، من أشهر تجار المواد المخدرة بالقاهرة، وخاصة مخدر الهيروين، وبحوزتهما أكثر من نصف كيلو هيروين، أثناء استقلالهما سيارة شيفرولية، واعترفا أنهما كانا فى طريقهما لترويج تلك المخدرات لعملائهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما الى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال إدارة مكافحة المخدرات، معلومات مفادها قيام كلاً من "دولت م غ" 38 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى 4 قضايا آخرهم قضية مخدرات والمحكوم عليها فى قضيتين آخريين (مخدرات)، و"محمد ج ع" 34 سنة، عاطل، ومقيم كوم السمن بالقليوبية، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات، بالاتجار فى المخدرات متخذان من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ماركة (شيفرولية) ملك وقيادة الثانى وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 510 جرامات ومبلغ 1100 جنيه، وبمناقشتهما أقرت الأولى بالأحكام الصادرة ضدها واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.