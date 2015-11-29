عاهل الأردن: المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس خط أحمر

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى على أن القضية الفلسطينية لاتزال تشكل جوهر الصراع فى الشرق الأوسط..مشددا فى الوقت ذاته على أن المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس خط أحمر للأردن ولن يسمح بتجاوزه.

وقال العاهل الأردنى، فى رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير قابلة للتصرف فى الأمم المتحدة فودى سيك، ووزعها الديوان الملكى الهاشمى الأحد، "إننا سنستمر بالقيام بمسئولياتنا الدينية والتاريخية تجاه كامل المسجد الأقصى/الحرم الشريف بمنتهى الالتزام والجدية".

وشدد الملك عبدالله الثانى، فى الرسالة التى تأتى بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى الذى تنظمه الأمم المتحدة هذا الأسبوع، على "أنه إذا ما لم يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لها يفضى إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستبقى المنطقة تعانى من غياب الأمن والاستقرار وترزح تحت وطأة العنف والتطرف والإرهاب الذى يهدد الجميع".

وقال "إن الجهود المخلصة والدؤوبة التى تبذلها اللجنة الموقرة منذ سنوات طويلة كان لها أكبر الأثر فى حشد الدعم الدولى للشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية وتسليط الضوء على حجم المأساة التى يواجهها وما لحقه من ظلم واضطهاد وكذلك المعاناة الإنسانية التى يمر بها".

وأكد الملك عبدالله الثانى على أن ما تشهده من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية مستمرة على المسجد الأقصى/الحرم الشريف ومحاولات لتغيير الوضع القائم فى مدينة القدس تهدد بإفشال مساعى إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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