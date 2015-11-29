أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عاهل الأردن: المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس خط أحمر

Google+ Print
عاهل الأردن: المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس خط أحمر عاهل الأردن: المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس خط أحمر

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى على أن القضية الفلسطينية لاتزال تشكل جوهر الصراع فى الشرق الأوسط..مشددا فى الوقت ذاته على أن المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس خط أحمر للأردن ولن يسمح بتجاوزه.

وقال العاهل الأردنى، فى رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير قابلة للتصرف فى الأمم المتحدة فودى سيك، ووزعها الديوان الملكى الهاشمى الأحد، "إننا سنستمر بالقيام بمسئولياتنا الدينية والتاريخية تجاه كامل المسجد الأقصى/الحرم الشريف بمنتهى الالتزام والجدية".

وشدد الملك عبدالله الثانى، فى الرسالة التى تأتى بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى الذى تنظمه الأمم المتحدة هذا الأسبوع، على "أنه إذا ما لم يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لها يفضى إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستبقى المنطقة تعانى من غياب الأمن والاستقرار وترزح تحت وطأة العنف والتطرف والإرهاب الذى يهدد الجميع".

وقال "إن الجهود المخلصة والدؤوبة التى تبذلها اللجنة الموقرة منذ سنوات طويلة كان لها أكبر الأثر فى حشد الدعم الدولى للشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية وتسليط الضوء على حجم المأساة التى يواجهها وما لحقه من ظلم واضطهاد وكذلك المعاناة الإنسانية التى يمر بها".

وأكد الملك عبدالله الثانى على أن ما تشهده من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية مستمرة على المسجد الأقصى/الحرم الشريف ومحاولات لتغيير الوضع القائم فى مدينة القدس تهدد بإفشال مساعى إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365