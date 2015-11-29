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مسئول ليبى سابق: ليبيا أصبحت تشكل خطراً على نفسها ودول الجوار

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مسئول ليبى سابق: ليبيا أصبحت تشكل خطراً على نفسها ودول الجوار مسئول ليبى سابق: ليبيا أصبحت تشكل خطراً على نفسها ودول الجوار

قال وزير الداخلية الليبى السابق عاشور شوايل، أنه يتوجب علينا أن نعترف بأن ليبيا قد أصبحت تشكل خطراً على نفسها وعلى دول الجوار.

وأضاف شوايل، فى تصريح صحفى اليوم، أن الإرهاب قد أصبح وباءً عالمياً وعلى العالم الاتحاد لمحاربته، لافتا أن ما يحدث حالياً فى ليبيا والدول العربية هى أجندات خارجية تهدف إلى تشويه الإسلام والعرب وهيمنة الغرب وإسرائيل على البقاع العربية.

وناشد شوايل الأوقاف بتدعيم التنشئة التكوينية للطفل، ورعاية وترشيد الشباب وخلق مناخ مناسب فهى مسؤولية الأوقاف وأئمة المساجد والخطباء ورجال الدين فهم القادرون على نشر الشرعية الإسلامية المعتدلة والحد من الإرهاب.

ودعا شوايل إلى تعزيز الهوية العربية وبث روح التسامح، والتآخى، والمصالحة الوطنية التى تعد ركيزة لنواة الاستقرار الأمنى.

وتأسف وزير الداخلية السابق عن ما وصلت إليه البلاد من انفلات أمنى واسع، جراء عدم الاتحادية والفتن التى انتشرت مؤخرا.
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