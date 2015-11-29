سفارة فلسطين بالقاهرة تحيى اليوم الدولى للتضامن مع شعب فلسطين‎

أحيت سفارة فلسطين فى القاهرة، وقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة العربية، اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.

وحضر الحفل الذى أقيم فى مقر الجامعة، اليوم الأحد، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى، ونائبه أحمد بن حلى، ومساعد وزير الخارجية المصرى لدول الجوار أسامة المجذوب، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مصر، إضافة إلى كادر السفارة والمندوبية فى الجامعة.

وأكد السفير المجذوب، حرص القيادة المصرية على دعم القضية الفلسطينية ومواصلة الجهود الداعمة لنضال الشعب الفلسطينى فى سعيه للحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وكذلك دعم الرئيس محمود عباس فى معركته الدبلوماسية السياسية السلمية لتحقيق تطلعات وآمال شعبه.

وشدد فى كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير الخارجية سامح شكرى، على ضرورة حث إسرائيل على إيقاف العنف غير المبرر تجاه الفلسطينيين، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أن الحصول على الأمن يأتى فقط بإنهاء الاحتلال واحترام الحقوق والمبادئ الأساسية للإنسان، والبدء فى تفعيل عملية السلام والسعى نحو إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.

وقال إن الشعب الفلسطينى فى نضاله وسعيه لاسترداد حقوقه هو أحوج ما يكون لوحدته وتلاحمه فى الوطن والشتات والاصطفاف فى خندق وطنى واحد، مطالبا بالإسراع فى إنهاء الانقسام الفلسطينى، واستعادة الوحدة الوطنية من خلال تعميق الحوار الوطنى الشامل كأداة ولغة تخاطب وطنية وحيدة فى معالجة وتسوية كافة الخلافات الداخلية والتناقضات الثانوية.

وانتقد المجذوب، الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة التى لاتعد ولا تحصى خاصة فيما يتعلق بتنصلها من التزاماتها لما تم الاتفاق عليه بشأن المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، فضلا عن ضربها عرض الحائط بالاتفاقيات الخاصة بالحفاظ على طبيعة المكان، وبدء فرض سياسة التقسيم المكانى والزمانى للحرم القدسى، ومنع المصلين من الدخول إليه ورعاية دخول المتطرفين اليهود إلى الأقصى.

ومن جهته، شدد سفير فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم فى الجامعة العربية جمال الشوبكى، على أهمية هذه الاحتفالية وشعبنا أحوج ما يكون إلى التضامن العالمى الإيجابى الفاعل، وشعبنا أحوج ما يكون إلى تحقيق مطالبه العادلة.

وأشار الشوبكى إلى أن شعب فلسطين لن يوقف نضاله المشروع حتى انتهاء الاحتلال الإسرائيلى، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وقال: 'الاحتفال باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى هذا العام، جاء فى وقت تتصاعد فيه الهجمات المسعورة لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين على أبناء شعبنا، أبرزها وأخطرها الإعدامات الميدانية للمواطنين والأطفال، على الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

وأكد أن القيادة الفلسطينية لن تدخر جهدا ولا فرصة فى سبيل بلوغ الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة، وقال "مللنا من إفلات إسرائيل من العقاب، بما أدى إلى تغولها على حقوقنا بسياسات الاستيطان والمستوطنين الإجرامية وعمليات القتل الميدانى لأبنائنا الغاضبين لكرامتهم ودمائهم ومقدساتهم ومحاولات اقتسام المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا'.

وأضاف: رغم كل ذلك ما زلنا ندعو إلى استبدال لغة القوة والقمع والدم بلغة الحقوق القانون والشرعية الدولية، فى وقت نسعى جاهدين إلى توحيد صفنا الوطنى، وإنهاء الانقسام البغيض.

وقالت مسؤولة مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة سوسن غوشة "نجدد التزامنا بحق الشعب الفلسطينى بالعيش بسلام وأمن وحرية وكرامة"'.

وانتقدت استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية وتواصل عمليات الهدم العقابى للمنازل التى يملكها الفلسطينيون، مؤكدة أن هذه السياسات والأعمال تمثل انتهاكا للقانون الدولى.

وعلى هامش الاحتفالية، افتتح الأمين العام للجامعة العربية، معرضا للصور التى تجسد معاناة الشعب الفلسطينى ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته.