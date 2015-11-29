اختطاف طالب جامعى على يد مجهولين بسوهاج والشرطة تكثف جهود البحث

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها من أجل كشف غموض واقعة قيام مجهولين باختطاف طالب جامعى أثناء سيرة بالطريق العام بناحية قرية العتامنة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد تقدم حسن ع 55 عاما رئيس قسم حماية الأراضى وأملاك الدولة بمجلس القرية يفيد قيام مجهولين باختطاف نجله ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز طما عن قيام مجهولين باختطاف أسامه ح ع طالب جامعى ويقيم بناحية قرية العتامنة دائرة مركز طما أثناء سيره بالطريق العام "الطريق الوسطانية" ولم يقم أحد بالإتصال بأهليته حتى الأن.

جارى تكثيف الجهود لبحث علاقات وخلافات الطالب المختطف ووالده ووضع خطة بحث للتوصل إلى مرتكبى الواقعة وتحريرا بمحضرا بذلك.