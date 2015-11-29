أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اختطاف طالب جامعى على يد مجهولين بسوهاج والشرطة تكثف جهود البحث

Google+ Print
اختطاف طالب جامعى على يد مجهولين بسوهاج والشرطة تكثف جهود البحث اختطاف طالب جامعى على يد مجهولين بسوهاج والشرطة تكثف جهود البحث
تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها من أجل كشف غموض واقعة قيام مجهولين باختطاف طالب جامعى أثناء سيرة بالطريق العام بناحية قرية العتامنة دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد تقدم حسن ع 55 عاما رئيس قسم حماية الأراضى وأملاك الدولة بمجلس القرية يفيد قيام مجهولين باختطاف نجله ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز طما عن قيام مجهولين باختطاف أسامه ح ع طالب جامعى ويقيم بناحية قرية العتامنة دائرة مركز طما أثناء سيره بالطريق العام "الطريق الوسطانية" ولم يقم أحد بالإتصال بأهليته حتى الأن.

جارى تكثيف الجهود لبحث علاقات وخلافات الطالب المختطف ووالده ووضع خطة بحث للتوصل إلى مرتكبى الواقعة وتحريرا بمحضرا بذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365