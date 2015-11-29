القربة السخنة لعلاج الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية

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القربة الساخنة والجيوب الأنفية

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تكثر الإصابة بمشكلات الجيوب الأنفية خاصة الالتهاب المزمن، مع التقلبات الجوية وتغير الفصول، وأكثر من يعانى من مشكلات الجيوب الأنفية المتكررة أولئك الذين لديهم تاريخ مرضى مع المشكلة ويعانون من التهابها الدائم.>أوضح الدكتور قاسم رفاعى استشارى الصدر والحساسية، خلال حديثه عن الجيوب الأنفية ومشكلاتها، أن أسبابها لا حصر لها، سواء التعرض للمثيرات، كشم البخور والعطور والروائح الغريبة والكريهة، أو للتعرض لتغيرات جوية أثناء تغير فصول السنة، كذلك التعرض للأتربة والغبار ومبيدات الرش والحشرات، وغيرها من الأسباب التى تثير التهابات الجيوب الأنفية وتسبب الكثير من الأعراض المزعجة لأصحابها.>وتابع الدكتور قاسم حديثه موضحا، أن العلاج الدوائى وحده ليس كافيا للتخلص السريع والنهائى من التهاب الجيوب الأنفية خاصة المتكرر منه، لذا يحب على المريض بالجيوب الأنفية الالتزام بالكثير من النصائح للحد من تكرار إصابته بالالتهاب ولسرعة الشفاء.

ومن أهم النصائح لسرعة الشفاء من الجيوب الأنفية، وضع القربة الدافئة على الوجه بالكامل لتلامس الأنف وما حول العينين والخدود والوجنتين، وهى مناطق الجيوب الأنفية التى تحتاج لتدفئة دائمة، والدفء سر شفائها وحمايتها من التيارات الباردة، ويمكن استخدام المخدات الحرارية أو قطعة قماش قطنية يتم كيها بالمكواة لتصبح دافئة، ويجدد كيها كلما تخلصت من سخونتها، مع ضرورة تغطية الأنف بمنديل أو واق من الهواء طوال الطريق إلى العمل أو المنزل.

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