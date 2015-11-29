تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 49 بينهم 5 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، منذ قليل، إخطارًا من قسم شرطة السلوم، بتسلم 49 متهما وهم من "1 القاهرة و1 الجيزة و4 سوهاج و2 البحيرة و6 أسيوط و11 المنيا و3 الدقهلية و1 الفيوم و11 كفر الشيخ و3 الغربية و1 دمياط و5 من دولة السودان"، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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