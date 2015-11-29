الأوقاف تعتمد 10 مراكز إعداد الدعاة.. وإلغاء التراخيص للمعاهد السلفية نهائيا

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب القبول للالتحاق بـ10 مراكز ثقافية، كبديل لمعاهد إعداد الدعاة السلفية، مؤكدة أنها لم تعتمد أي معهد آخر لأي جمعية من الجمعيات أو جهة من الجهات، وأنها ألغت أى تراخيص سابقة كانت قد صدرت عن وزارة الأوقاف لإنشاء وإدارة معاهد إعداد الدعاة أو القرآن الكريم أو القراءات أو مراكز الثقافة الإسلامية.

وقالت الوزارة فى بيان رسمى، إنها ألغت جميع البروتوكولات التي كانت موقعة مع أى جهة أو جمعية في هذا الشأن , وأنها تحذر من فتح أي معهد أو الالتحاق به ما لم يكن معتمدًا من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف المصرية.

وأعلنت الأوقاف اسماء المعاهد المعتمدة وهى: القاهرة بمسجد النور بالعباسية، وفى الجيزة: أمام مطافي الجيزة ـ بين السرايات ـ مسجد الشبان المسلمين، وفى الإسكندرية بشارع قناة السويس ـ محرم بك خلف نقطة غيط الصعيدي بجوار مسجد محمد عبده.

وفى الدقهلية بمدينة المنصورة ـ ميدان الشيخ حسانين ـ مسجد الشيخ حسانين ـ الدور الثاني، وفى الغربية بطنطا ـ ميدان المحطة ش السكة الجديدة ـ المسجد الأحمدي، وفى الشرقية : الزقازيق ـ مسجد الفتح ـ أمام المبرة ـ بجوار نادى الشرقية.

وفى المنوفية بشبين الكوم ـ بجوار مسجد الأنصار ـ الحى القبلي، وفى بنى سويف بشارع صلاح سالم ـ مسجد على بن أبى طالب، وفى أسيوط بمسجد التقوى بأسيوط ـ بجوار عصير التركي، وفى سوهاج أعلى مسجد قطب ـ أمام محطة سكة حديد سوهاج.

واشترطت الوزارة فى المتقدم لهذه المراكر، أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية وألا يزيد السن عند التقدم عن 50 عامًا وأن يتعهد بالحضور بما لا يقل عن 75 % من ساعات الدراسة على الأقل، بحيث لا يُمكّن من دخول الامتحان في أي مادة من لم يحقق هذه النسبة، مع سداد الرسوم المقررة، واجتياز اختبار القبول في ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم والثقافة العامة.

وتكون مدة الدراسة بهذه المراكز عامان دراسيان على أربعة فصول، وذلك في الفترة المسائية لمدة 4 ساعات بواقع 3 أيام في الأسبوع لكل فرقة.

وأعلنت الوزارة، عن فتح باب القبول للالتحاق بـ9 مراكز أخرى لدورات الثقافة الإسلامية حيث تكون الدورة القادمة عن: "فقه وبناء الأسرة في الإسلام"، بما يشمل: أهمية الحفاظ على الأسرة، والحقوق المتبادلة بين أفرادها، والأحكام الفقهية المتعلقة بها، وتكون مدة الدراسة بكل دورة 3 أشهر بواقع محاضرتين أسبوعيًا ومدة المحاضرة ساعتان، وهذه المراكز هى: القليوبية : مدينة بنها ـ بنها الجديدة ـ بجوار مسجد الأنصاري ـ الفلل، وفى البحيرة : دمنهور ـ مسجد السد العالي ـ بجوار مديرية الأمن القديمة.

وفى كفر الشيخ : كفر الشيخ ـ أعلى مسجد الفلاحين ـ خلف محطة السكة الحديد وفى دمياط : شارع الأعصر ـ مسجد موسى وفى بورسعيد : ش محمد سرحان وسعد زغلول أمام مستشفى آل سليمان بجوار مسجد مريم.

وفى الفيوم : أمام مجمع المصالح الحكومية ـ مسجد فاطمة الياس ـ أمام مديرية الأمن بالفيوم وفى المنيا : دار مناسبات بجوار مسجد الفولي ـ ش الكورنيش ـ الدور الثاني وفى قنا : بشارع 23 يوليو بجوار مسجد ناصروفى أسوان : منطقة الشيل الجديد ـ خلف كيما مسجد الإمام الحسين.

ويشترط للالتحاق بها الحصول على مؤهل متوسط أو ما يعادله على الأقل مع سداد الرسوم المقررة.

يبدأ التقدم بالمراكز المذكورة ابتداء من يوم الأحد القادم 6 ديسمبر المقبل لمدة أسبوع , ويكون اختبار القبول للمراكز الثقافية يوم السبت 12 ديسمبر المقبل وتبدأ الدراسة للفرقة الثانية يوم الأحد 13 ديسمبر المقبل، وللفرقة الأولى يوم السبت 19 ديسمبر المقبل وتبدأ الدورات الثقافية يوم السبت 2 يناير 2016.

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت مكاتبات ولقاءات بين مندوبين عن رئاسة الجمهورية، مع نظراء لهم من وزارة الأوقاف، وذلك لبحث إعادة فتح 86 معهد إعداد دعاة مغلقة بقرار من وزير الأوقاف كانت تابعة فى معظمها لجمعيات ترفض تدريس منهج الأزهر.