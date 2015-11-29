50 ألف تركى يشيعون جنازة نقيب المحامين بمدينة ديار بكر

>حضر عدد كبير من الأتراك صباح اليوم الأحد، جنازة طاهر ايلجى نقيب محامىِّ ديار بكر، الذى قُتل أمس فى تبادل إطلاق نار بين مسلحين والشرطة التركية، حيث أقيمت جنازته اليوم فى مدينة ديار بكر فى جنوب شرق تركيا، ووفقًا للموقع ذاته أن أعداد المشاركين فى تشييع الجثمان يزيد عددهم عن الـ50 ألف شخص.

ووفقاً للموقع ذاته، أنه كان من بين مشيعى الجنازة أعداد كبيرة من زملائه فى مجال المحماة، وكانوا يرتدون روب المحاماة، إضافة إلى ميتين فيزيوجلو رئيس اتحاد نقابات المحامين التركية، الذى شارك فى حمل تابوته الذى كان مغطى بالعلم الكردى الملون بالأحمر والأصفر والأخضر، كما حمل آخرون لافتات مكتوب عليها "نحن لن ننساك أبداً"، و"الشهداء لا يموتون، وطاهر ايلجى خالد".

والجدير بالذكر أن أنصار حزب الشعوب الديمقراطية الكردى، وأحزاب أخرى معارضة ومنظمات مدنية نظموا تظاهرات اليوم الأحد، فى عدة مدن بتركيا، على رأسها ميدان "جلاطة سراى" بوسط اسطنبول، وإزمير، وأضنة، وبينغول، وتونجلى، وأورفة، وهكارى، وفان، احتجاجا على مقتل طاهر آلجى، رئيس نقابة محامىِّ مدينة "ديار بكر" بجنوب شرقى تركيا، على إثر هجوم مسلح وقع أمس بين عناصر منظمة حزب العمال الكردستانى وقوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل آلجى وشرطيين وإصابة شرطى آخر فى موقع الحادث.