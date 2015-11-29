نيويورك تايمز: "سرت" أصبحت مستعمرة نشطة لتنظيم داعش

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مدينة سرت الليبية أصبحت مستعمرة نشطة لتنظيم داعش الإرهابى، حيث باتت تعج بالمقاتلين الأجانب من أنحاء المنطقة، ذلك بحسب شهادات السكان المحليين وقادة الميليشيات المحلية وحتى الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم من السجن الرئيسى فى المدينة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية فى تقرير، الأحد، عن نورى المنجوش، رئيس شركة نقل فى مصراتة، التى تبعد نحو 65 ميل غرب سرت، "إن قيادة تنظيم داعش بأكملها فى ليبيا تتم من الخارج". وتقول الصحيفة إن بينما يواجه التنظيم الإرهابى ضغوطا عسكرية وإقتصادية متزايدة فى سوريا والعراق فإنه قادته يبحثون فى أراضى أخرى.

ويقول مسؤولون فى الاستخبارات الغربية أن من مظاهر هذا التحول هو الإتجاه نحو شم الهجمات الإرهابية على نطاق واسع ضد أهداف بعيدة، بما فى ذلك مجزرة باريس وسقوط الطائرة الروسية فى مصر.

لكن قادة الجماعة تكرس أيضا موارد جديدة واهتمام بالجماعات التابعة البعيدة والتى تعهدت بالولاء للتنظيم الإرهابى، وهذه الجماعات توجد فى أفغانستان ونيجيريا وغيرها. ويضيف مسئولون غربيون، أن هناك نحو 8 جماعات تابعة على الأقل.

لكن يوضح المسئولون الغربيون أن فرع التنظيم فى مدينة سرت على ساحل البحر المتوسط هو الوحيد الذى يعمل تحت سيطرة مباشرة من قادة داعش فى العراق وسوريا. وقال باتريك بريور، خبير شئون مكافحة الإرهاب لدى وكالة الإستخبارات الدفاعية الأمريكية إن داعش فى ليبيا هى الأكثر قلقا لهم لأنه سرت تمثل مركز لهم فى شمال أفريقيا.



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