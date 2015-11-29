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مقتل 5 أشخاص فى اشتباكات بين القوات الصومالية ومسلحى حركة "الشباب"

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مقتل 5 أشخاص فى اشتباكات بين القوات الصومالية ومسلحى حركة "الشباب" مقتل 5 أشخاص فى اشتباكات بين القوات الصومالية ومسلحى حركة "الشباب"

قتل 5 أشخاص وأصُيب 9 آخرون جراء اندلاع قتال عنيف بين القوات الصومالية المدعومة من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقى، ومسلحى حركة "الشباب" بالصومال، فى منطقة شابيلى السفلى جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم المنطقة محمد شينو- فى تصريحات نقلها راديو "شابيلى" الصومالى الأحد، أن 4 مسلحين قتلوا فى الاشتباكات بالإضافة إلى جندى.

وعلى الرغم من طرد مقاتلى حركة الشباب من العديد من معاقلهم، لا يزالوا ينفذون هجمات دامية فى مقديشيو ومناطق أخرى فى الصومال يستهدفون خلالها غالبا قوات الاتحاد الإفريقى ومسئولين حكوميين.

وتصارع الصومال من أجل استعادة السلام بعد عقود من العنف عقب الإطاحة بمحمد سياد برى عام 1991.
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