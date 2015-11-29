الكويت تصدر مرسوما بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

صدر الأحد، مرسوم اميرى بتعديل مرسوم تشكيل الوزارة بدولة الكويت، وقال المرسوم رقم (316) لسنة 2015 أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى المرسوم رقم (315) لسنة 2015 بقبول استقالة احمد خالد احمد الجسار وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء يعين كل من: أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالاضافة إلى عمله وزيرا للنفط بالوكالة.

و يعين الدكتور على صالح العمير وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشئون مجلس الامة. . و محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالاضافة إلى عمله وزيرا للكهرباء والماء بالوكالة.

وجاء فى المرسوم أيضا أنه على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك وينشر فى الجريدة الرسمية.

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