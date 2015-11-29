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الأهلي: مشكلة إيفونا؟ القانون لا يسمح بأكثر من 10 آلاف دولار يوميًا

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الأهلي: مشكلة إيفونا؟ القانون لا يسمح بأكثر من 10 آلاف دولار يوميًا الأهلي: مشكلة إيفونا؟ القانون لا يسمح بأكثر من 10 آلاف دولار يوميًا

أوضح عبد العزيز عبد الشافي زيزو مدير قطاع الكرة بالأهلي، ملامح أزمة المستحقات المالية المتأخرة للجابوني مالك إيفونا مهاجم الفريق.

وقال عبد الشافي عبر قناة الأهلي: "لا توجد أزمة مع إيفونا، والنادي لن يتأخر عن دفع مستحقاته".

وأضاف "ولكن القانون المصري لا يسمح بصرف أكثر من 10 دولار يوميًا من الحساب البنكي. الأموال متوفرة، واتفقنا مع اللاعب على طريقة سدادها".

وواصل "المستحقات المتأخرة للاعبي الأهلي سواء الحاليين او السابقين كانت قيمتها 58 مليون جنيه، وتبقى منها 6.5 مليون جنيه فقط".

وأشار زيزو إلى أن ناديه وضع جدولة لصرف المستحقات المتأخرة، يسعى للانتهاء منها بنهاية الموسم الجاري.

وكان إيفونا انضم للأهلي في مطلع الموسم الجاري قادمًا من الوداد البيضاوي بصفقة ضخمة قيمتها 2.5 مليون دولار.

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