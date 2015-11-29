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الأهلي يتحدث عن ضم السولية وعمرو طارق

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الأهلي يتحدث عن ضم السولية وعمرو طارق الأهلي يتحدث عن ضم السولية وعمرو طارق

حسم عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالأهلي مصير بعض اللاعبين الذين تم ترشيحهم للانضمام إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل.

وقال زيزو عبر قناة ناديه: "لم أتناقش مع الجهاز الفني بشأن ضم عمرو طارق مدافع ريال بيتيس، فالأمر سيتم حسمه وفقًا لاحتياجات الفريق".

وعن إمكانية استعادة عمرو وردة بعد نهاية عقده مع باناتليكوس اليوناني، رد: "وردة ليس معارًا من الأهلي".

وواصل: "أما كريم نيدفيد، رأيي الشخصي يستمر مع وادي دجلة لنهاية الموسم، لأن مستواه تطور فنيًا وبدنيًا، وبات له شخصية داخل الملعب".

ورد زيزو عن تفكير ناديه في التراجع عن صفقة عمرو السولية، قائلاً "كل ما يتردد بشأن التفاوض أو التراجع عن الصفقة غير صحيح، مجرد اجتهادات".

واختتم زيزو "بشكل عام القرار متروك للجهاز الفني، لأن بيسيرو لم يحصل على الوقت الكافي لتقييم لاعبيه".

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فيديو اليوم السابع