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صورة - 5 آلاف متفرج يحضرون لقاء الأهلي ودبي.. تعرف على أسعار تذاكر المباراة

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صورة - 5 آلاف متفرج يحضرون لقاء الأهلي ودبي.. تعرف على أسعار تذاكر المباراة صورة - 5 آلاف متفرج يحضرون لقاء الأهلي ودبي.. تعرف على أسعار تذاكر المباراة

في الثاني من ديسمبر تستطيع حضور مباراة الأهلي المصري ودبي الإماراتي لو حجزت تذكرتك قبل نفاذ 5000 بطاقة مخصصة لهذا اللقاء الودي.

المباراة الودية التي يخوضها الأهلي المصري في معسكره بالإمارات ستلعب باستاد دبي.

وتتولى شركة إيفاكس طبع تذاكر المباراة بعد الاتفاق مع الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي تيلي سيرف.

وتبلغ سعة المدرجات 5 آلاف مقعد مقسمة إلي 120 مقعداً بالمقصورة الرئيسية و370 مقعداً الدرجة الأولى ناحية اليمين و370 مقعداً الدرجة الأولى ناحية اليسار.

هناك 4120 للدرجة الموحدة و50 مقعداً في مقصورة الإعلاميين .

وتبلغ التذاكر كما يلي:

المقصورة: 300 درهم

الدرجة الأولى: 200 درهم

الدرجة الموحدة: 100 درهم

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فيديو اليوم السابع

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