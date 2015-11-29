الملوخية علاج النفساء ... تعرفي عليها

تخطئ بعض النساء أثناء فترة النفاس بابتعادهن عن تناول الملوخية على اعتبار أنها نذير شؤم عليهن ومن الممكن أن تضر بالمولود والأم النفساء حيث اعتقدن مثلاً:

• دخول شخض ما بملوخية خضراء على النفساء يسبب لها الكبس أي عدم إرضاع المولود من صدرها

• دخوله بالملوخية أيضاً عليها يسبب لها عدم الحمل مرة ثانية

• الملوخية لو تناولتها المرضعة في فترة النفاس تؤدي لإسهال المولود

• يرين أن سبب تلون براز المولود باللون الأخضر هو تناول الأم للملوخية مطبوخة، وهذا اعتقاد خاطئ لان لون البراز الأخضر يشير إلى عدم شبع المولود من أمه، وأنه بحاجة لحليب إضافي، حيث أن لون برازه يتغير خلال يومين من الولادة على الأكثر إلى اللون الأصفر الطبيعي.

وعلى ذلك فقد سألت "سيدتي وطفلك" أخصائية التغذية سعدية مراد، حول مضار ومحاذير استخدام الملوخية للمرضعة النفساء خصوصاً فأجابت بالتالي:

• الملوخية غنية بالحديد وبالتالي تعالج ضعف الدم والأنيميا لدى النفساء بعد الولادة

• تستفيد النفساء من الحديد الموجود في الملوخية إذا عصرت عليها الليمون الطازج

• لاعلاقة لتناول الملوخية وإسهال المولود إطلاقا

• تحتوي الملوخية على نسبة من فيتامين "ك" وهو فيتامين خاص يساعد على تجلط الدم بعد الولادة، فيقل النزف الرحمي بعد الولادة، وتنصح بها النفساء التي حدث لها نزيف أثناء أو بعد الولادة، ويخشى عليها من معاودة النزيف أو عدم توقفه فتنصح بالإكثار من تناول الملوخية لأن مضادات النزيف تستخلص منها في المعامل الطبية.