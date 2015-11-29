تجنبي قول هذه الجمل لطفلك

هنالك جمل يستخدمها الأهل لتشجيع أطفالهم على تقويم سلوك ما أو على تحسين أداء في مادة دراسية معينة ولكن على الأهل انتقاء الكلمات والوقت المناسب والتفكير المسبق بما يمكن قوله. ولكن للأسف في أحيان كثيرة يغفل الأبوان اثناء الحديث اليومي مع الطفل وتواصلهما معه لتصدر منهما جمل غير مقصودة؛ ولكنها قد تقوم بزعزعة ثقة الطفل بنفسه واعتزازه بها وتضعف الاواصر بين الطفل ووالديه.



عند حديثك مع طفلك، احرصي أن لا تقولي له هذه الجمل:

1-عندما كنت في عمرك، كنت متفوقة جداً:

هذه الجملة تجعل الطفل يشعر أنه بمنافسة دائمة مع والديه وسيتشكل له نوعاً من الإحباط بسبب صغر سنه والفرق بين عمره وعمر والديه، وسيفكر بأنه مهما فعل فلن يصل الى مستواهما. الطفل الذي يتربى على سماع جمل كهذه ينشأ بإحساس يكبر داخله انه عليه دائما إرضاء ما يتوقعه والداه منه، والمشكلة هنا انه لن يطمح لتحقيق نتائج ترضيه شخصيا.

2-زميلك أحرز علامات أفضل منك بالامتحان:

الطفل يكره المقارنة، ومقارنته بغيره من الزملاء، الاصدقاء او الاخوة والاقارب سيشكل للطفل حالة من الضغينة يكنها للطرف الاخر وأيضا بعض الغيرة والحساسية في التعامل. الطفل هنا سيستمر بمقارنة نفسه مع الاخرين عندما يكبر وهذا ليس بالوضع الصحي.

3-إذا كررت هذا السلوك فلن أحبك:

نفس الجملة يمكن أن يقولها الابوان للطفل وهي (سأحبك فقط ان فعلت كذا او تصرفت هكذا). هذه الأحاديث تسبب الكثير من القلق للطفل بأن تكون كل تصرفاته سليمة ولا يصدر منه أي تصرف خاطئ مهما كان بسيطاً. أنه يضع أمانيه وأحلامه بجهة ويتخلى عنها في سبيل كسب حب والديه، ولكن حب الوالدان يجب أن لا يكون مرهوناً بتصرفات الطفل ويجب تعويده أن حبهما له هو حب غير مشروط.

4-أنت نسخة من اأيك/أمك:

إن قيلت هذه الجملة للطفل في لحظة غضب، فإنها تعلن للطفل ان الاب/الام غير راضيان عن علاقتهما ببعض وعدم الرضى هذا أصبح يلقى على الطفل. مقارنة الطفل بوضع كهذا سيعزز التصرف والتفكير السلبي لديه.

5-لا أريد أن أراك أو أسمع صوتك:

هذه الجملة من الجمل القاسية جداً إن قيلت للطفل، فهي تعني اتهام الأم أو الأب له بأنه قد دمر حياتهما وأنهما يتمنيان أن يختفي من الوجود. بالتأكيد ليست هذه غاية الأهل عند قولها ولكن هذا ما سيفسره الطفل وسيشعره بذنب كبير ويجعله يفكر أنه سبب عدم سعادة والديه.