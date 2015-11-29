أنواع مساند الاستحمام للمولود وأسعارها

كثير من الأمهات الجدد يجدن صعوبة كبيرة في عمل حمام للمولود, إما لعدم تمكن الأم أو خوفها من صغر حجم المولود أو بسبب حركة الطفل الكثيرة وغير المتوازنة, ولمساعدتك على عمل حمام مريح وممتع لطفلك ننصح باستخدام مساند الاستحمام، التي تسمى بـbath supports))، فهي مناسبة للأطفال منذ الولادة، وتوفر الراحة والأمان للطفل والأم معاً خلال وقت الحمام، وتجعل تحميم المولود عمليَّة ممتعة لك وله.

«سيدتي وطفلك» جمعت لك أفضل أنواع مساند الاستحمام وأسعارها.

• مسند الاستحمام القماشي, يأتي بإطار متين مع غطاء قماشي من القطن الوبري القابل للغسل. يتراوح سعره بين 35 ـ 45 ريالاً.

• مسند الاستحمام الإسفنجي الرغوي, نوع خفيف ويتشكل حسب شكل جسم الطفل. تبدأ أسعاره من 40 ريالاً.

• مسند الاستحمام الخفيف للمواليد الجدد, يتميَّز بأنَّه يثبت على أي حوض استحمام. مناسب للسفر لسهولة حمله وتخزينه, ويباع مع حوض عميق. أسعاره بين 150 ـ 200 ريال.

• مسند الاستحمام البلاستيكي، مصمم بشكل مريح, وله حواف مرتفعة تحيط بالطفل توفر له وضعاً آمناً وقواعد ضد الانزلاق. أسعاره بين 60 و 75 ريالاً.

• مسند ومفرش الاستحمام، وهو للأطفال الأكبر سناً, من عمر ستة أشهر حين يستطيع الطفل الجلوس أثناء الحمام. يناسب جميع أحواض الاستحمام وهو ضد الانزلاق, بعض منه مزود بمؤشر لقياس درجة حرارة الماء. تتراوح أسعاره بين 210 و 240 ريالاَ.

وتتوفر بماركات عديدة منها جونيور، وتشيكو، ومذركير، وسمرإنفانت، وتباع في أغلب فروع سنتر بوينت وتشيكو ومذركير.

وهنا نحذِّر الأم من ترك طفلها وحده على مسند الاستحمام ولا حتى للحظات قليلة.