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غادة والي توجه بمتابعة حالة طفل يتيم تعرضت أسنانه للتآكل

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غادة والي توجه بمتابعة حالة طفل يتيم تعرضت أسنانه للتآكل غادة والي توجه بمتابعة حالة طفل يتيم تعرضت أسنانه للتآكل

 

الدكتور غادة والي

التقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى بمكتبها صباح اليوم الأحد الطفل وليد من دار المصطفي لرعاية الأيتام التابعة لجمعية نور علي نور الخيرية لتنمية المجتمع الذي تعرض لمشكلة تآكل اسنانه، حيث قامت الوزيرة بمداعبة الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات . ووجهت فريق التدخل السريع التابع للوزارة بالتوجه مع إدارة الدار إلي أحد استشاري أطباء الأسنان المتخصصين للاطمئنان علي حالته ومتابعته دوريًا.

وقالت هناء محمد أحمد رئيس فريق التدخل السريع بالوزارة في تصريحات صحفية لها، اليوم، إن الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة بكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية كان من أولويات عمل الوزارة من خلال إستراتيجية شاملة وأنه فى خلال فترة وجيزة تم الانتهاء من إعداد قواعد بيانات كافة دور الأيتام علي مستوي الجمهورية ووضع معايير للجودة لها للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة وإنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوي بكافة مؤسسات الرعاية وإنشاء فرق للتدخل السريع التابع للوزارة و تفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات المعنية لتفعيل الرقابة والمسئولية المجتمعية .

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