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وزارة الهجرة: السلطات الأردنية ألقت القبض على مواطنين قتلا مصريا بالرصاص

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وزارة الهجرة: السلطات الأردنية ألقت القبض على مواطنين قتلا مصريا بالرصاص وزارة الهجرة: السلطات الأردنية ألقت القبض على مواطنين قتلا مصريا بالرصاص
أكدت وزارة الهجرة أن السلطات الأردنية نجحت فى القبض على مواطنين أردنيين يشتبه فى تورطهما بقتل مصرى بالرصاص على إثر خلاف مالى، مضيفة أن السفارة تعمل على إعادة الجثمان إلى .

وقال بيان للوزارة اليوم، إن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، وشئون المصريين فى الخارج، تواصلت مع السفارة المصرية فى الأردن، للإطلاع على تفاصيل مقتل مواطن مصرى فى الأردن.

وأشارت الوزيرة إلى أن المواطن محمد عادل عبد الوهاب نصير، من أبناء محافظة المنيا مركز مغاغه، قتل برصاصتين أحدهما في الصدر، وأخرى في الرأس، إثر خلاف مالى مع مواطن أردنى.

وأوضحت الوزيرة أن المواطن المصرى من مواليد عام 1996، وكان يعمل في مزرعة دواجن، وأشارت إلى أن السلطات الأردنية ألقت القبض على مواطنين اثنين أردنيين يشتبه في تورطهما بالحادث.

ولفتت السفيرة إلى أن السفارة المصرية في الأردن تعمل الآن على إعادة الجثمان إلى مصر.

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مصر 365

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