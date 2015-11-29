إحباط محاولة إرهابى تفجير كمين شرطة فى مصر القديمة بقنبلة وحزام ناسف

أحبطت أجهزة الأمن محاولة إرهابى تفجير كمين شرطة بمصر القديمة بالقاهرة، بعد ضبط المتهم بحوزته قنبلة وحزام ناسف.

كواليس الواقعة بدأت عندما اشتبهت أجهزة الأمن فى شخص يتوقف بالقرب من كمين أثر النبى بمصر القديمة، فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على قنبلة وتبين أنه يرتدى حزام ناسف.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن مع المتهم، أنه عقد العزم على تفجير الكمين، بإلقاء قنبلة عليه، ثم الهرب بعد ذلك، وبرر ارتدائه لحزام ناسف لتفجير نفسه حال القبض عليه، الا أن يقظة الامن ساهمت فى ضبطه، وسرعة خلع الحزام قبل تفجيره.