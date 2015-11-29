رؤساء البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات: مصر تواجه الإرهاب بالديمقراطية

أجمع رؤساء البعثات الدولية المشاركة فى تحالف البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات البرلمانية أن مصر استطاعت أن تواجه الإرهاب بالتمسك بالديمقراطية.

وجاءت كلمات رؤساء البعثات، فى افتتاح الاحتفالية التى تنظمها البعثة فى ختام فعالياتها لمراقبة الانتخابات تحت شعار "تعيشى يا ضحكة مصر" لدعم السياحة ومناهضة الإرهاب، بحضور ممثلى البعثات التى تمثل 40 دولة للمراقبة على الانتخابات.

بدأ المؤتمر بكلمة، أبو ذر، ممثل بعثة الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاحتفالية التى ينظمونها اليوم للتأكيد على أن مصر صامدة أمام الإرهاب وقادرة على أن تستخدم الديمقراطية والحكم الراشد لذلك.

وأضاف: البعثات تشارك فى الاحتفالية اليوم للتأكيد أن مسيرة مصر نحو الديمقراطية ماضية ونحن شاهدون على هذا العصر وهذه العملية الديمقراطية، ولم نشهد أى مظاهر تهدد الأمن أو أمن البعثة، كلنا مصر وشعارنا "تعيشى يا ضحكة مصر".

ووجه أبو ذر كلمته لما وصفهم بـ "الحالمين" الذين يحاولون الوقيعة بين مصر والسودان بمحاولة الادعاء بنشر الانتهاكات بين الدولتين قائلا " مصر والسودان روح واحدة وأنتم حالمون فى ذلك".

و قال جون فاشينو، رئيس المعهد الدولى لحقوق الإنسان والعدالة والتنمية، إن الانتخابات تأكيد على أن الديمقراطية هى السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب وأن مصر نجحت فى ذلك.

من جانبه قال رمضان أبو جزرة، إن العالم بأسره يجب أن يقوم بجهد جماعى وإعلامى ومجتمعى لمحاربة الإرهاب، قائلا يجب أن تدعم الدول مصر جهودها فى مواجهته وألا تبقى وحيدة، قائلا "الأحداث أثبتت أن الإرهاب لا حدود تمنعه ووصل إلى أماكن آمنة".

من جانبه قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان والشريك المحلى للبعثة، ان هناك من لا يريد الخير ولا الاستقرار فى مصر، وأن الانتخابات رسالة من المصريين لكل من حاول ان يتحالف ضدهم على أنهم وقت الشدة يتوحدون ويتصدون لأى أيدى تريد تخريبها.

وأضاف عقيل، أن مصر تواجه محاولات استعمارها منذ الهكسوس و حتى الآن تواجه المؤامرات المحاكمة ضدها، مشيرا إلى أن هناك من لا يريد الخير لمصر.

وفى نهاية المؤتمر وقف أعضاء البعثات فى نهاية المؤتمر بالوقوف على النشيد الوطنى المصرين رافعين أعلام الدول المشاركة فى البعثة والمصرية والتقاط الصور.

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