نهر النيل والثروة السمكية ضمن أولويات تقرير مصر للأمم المتحدة بقمة المناخ

أعدت مصر تقريراً شاملاً مقدماً إلى منظمة الأمم المتحدة حول خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية فى ظل ما تم الاتفاق عليه حول تغير المناخ.

وذكر التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن مصر تحتاج إلى تطوير برنامج اقتصادى قوى لتقليل تأثير الانبعاثات الحرارية على الاقتصاد الوطنى إلى أقل درجاته بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير دعم دولى من مصادر يعتمد عليها لتوفير الدعم المالى والتكنولوجى، حيث تبلغ تكلفة تنفيذ هذه الخطط حوالى 73،04 مليار دولار قابلة للزيادة.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية الإطارية حول التغيرات المناخية تؤكد ضرورة دعم الدول المتقدمة للدول النامية، وقال إن جهود مصر وحدها لا تكفى لتنفيذ تطلعاتها للمساهمة مع المجتمع الدولى فى مواجهة التغيرات المناخية، والاعتماد على مصادر التمويل المحلية فقط مع طموحات التنمية سيحد من درجة الانبعاثات الكربونية أن مناخ مصر يتأثر بعدد من العوامل المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن العوامل المحلية تتلخص فى النمو السكانى، حيث إن معدل الزيادة السكانية السنوى يبلغ 2،2?‏، ومن المتوقع أن يبلغ تعداد سكان مصر عام 2040 حوالى 116 مليون نسمة.

وأضاف التقرير أن الزيادة السكانية تفرض ضغوطا ضخمة اقتصاديا واجتماعيا ومناخيا وذكرت مصر في تقريرها ان الوضع الاقتصادى،في تحسن مستمر موضحا أن الفترة ما بين 2014 و2015 شهدت تحسنا فى معدلات النمو الاقتصادى، والتى ارتفعت فى الشهور التسعة الأولى من هذا العام إلى 4،7?‏ ومن المتوقع أن تصل إلى 4?‏ فى نهاية تقييم 2014/2015، بمشاركة كبيرة من قطاع الخدمات.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات في مصر ذكر التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 6،4 مليار دولار، مقارنة بـ 4،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة حوالى 55?‏، وقال إن معدل البطالة انخفض خلال الفترة من إبريل إلى يونيو الماضيين من 13،3 ?‏ إلى 12،7?‏، مقارنة بنفس الفترة فى العامين الماضيين، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى مازال يواجه بعض التحديات من بينها زيادة التضخم، وتأثر التجارة نتيجة تراجع صادرات النفط.

وأشار التقرير إلى أن مصر تسعى لزيادة معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 5،5?‏ خلال العام المقبل، مع التركيز على المشروعات القومية الكبرى، كما وضعت استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، تشكل خارطة طريق لما تريد البلاد تحقيقه خلال الـ15 سنة المقبلة، وعلى رأس تلك الأهداف استعادة دور مصر الحيوى فى المنطقة، وتحقيق تطلعات المصريين فى تحسين المستويات المعيشية، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وتوفير بنية أساسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، والسيطرة على الزيادة السكانية، ومحاربة الفساد، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لزيادة الإنتاج وتوفير الوظائف، وحماية الفقراء ومحدودى الدخل.

وتم أيضا الإشارة الى المشروعات القومية الكبرى التى تعتزم مصر تنفيذها وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، واستصلاح الـ1،5 مليون فدان كجزء من مشروع لاستصلاح 4 ملايين فدان، وإنشاء مليون وحدة سكنية، ومحور التنمية الجديد، ومراكز تخزين وخدمات لوجسيتية، والمثلث الذهبى للثروة المعدنية فى جنوب مصر، والخط الرابع والخامس لمترو الأنفاق، وتنمية المناطق ذات الأولوية بما فى ذلك سيناء، والساحل الشمالى الغربى وجنوب البلاد، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح التقرير ان مصر تسعى جاهدة إلى تحقيق عدة أهداف وهى توسيع مظلة الأمن الاجتماعى لتشمل المزارع الذى يملك أكثر من فدان وتوسيع مظلة التأمين الصحى له، وإطلاق برنامج لتحويل الأموال وزيادة عدد المنتفعين منه، وإنشاء مراكز لوجستية لتجارة وتخزين الحبوب لتحقيق الأمن الغذائى، واستخدام الكروت الذكية فى الدعم وعمل نظام جديد لتوزيع الخبز المدعم، مشيرا إلى أن مصر شهدت تحسنا ملحوظا فى عدد من المؤشرات الاجتماعية لكنها ما زالت تسعى لتحسين مستوى التنمية البشرية.

وذكر التقرير أبرز التحديات المناخية التى تواجه مصر وأبرزها إن مصر تعتمد على نهر النيل والأمطار والمياه الجوفية فى توفير مصادر المياه، مشيرا إلى أن دراسات تغير المناخ تتوقع انخفاض إنتاج محصولين رئيسيين فى مصر وهما القمح والذرة بنسبة 15?‏ و19?‏ بحلول عام 2050، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وندرة مياه الرى وأمراض النباتات، كما ستتأثر حوالى 12?‏ إلى 15?‏ من الأراضى الزراعية الخصبة فى دلتا النيل بارتفاع منسوب مياه البحر.

كما ذكر في التقرير إلى تأثر الإنتاج الحيوانى بارتفاع درجات الحرارة وظهور أمراض مثل حمى الوادى المتصدع، لافتا إلى أن التغيرات المناخية ستؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر مما يدفع الأسماك للحياة فى أعماق أكبر مما سيؤثر على الثروة السمكية فى مصر.

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