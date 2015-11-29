التحقيق مع إرهابى حاول تفجير كمين بمنطقة مصر القديمة

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المتهم بمحاولة تفجير أحد الأكمنة بمنطقة مصر القديمة.

بدأت الواقعة عندما اشتبهت أجهزة الأمن فى شخص يتوقف بالقرب من كمين أثر النبى بمصر القديمة، فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على قنبلة وتبين أنه يرتدى حزام ناسف.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن مع المتهم، أنه عقد العزم على تفجير الكمين، بإلقاء قنبلة عليه، ثم الهرب بعد ذلك، وبرر ارتداءه لحزام ناسف لتفجير نفسه حال القبض عليه، إلا أن يقظة الأمن ساهمت فى ضبطه، وسرعة خلع الحزام قبل تفجيره.

- إحباط محاولة إرهابى تفجير كمين شرطة فى مصر القديمة بقنبلة وحزام ناسف