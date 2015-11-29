بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: انتهاء الدعاية لمعركة الحسم بالمرحلة الثانية.. مع همت سلامة

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل . آخر صمت انتخابى..انتهاء الدعاية لمعركة الحسم بالمرحلة الثانية

>وفاة عزت بدوى أقدم مرشح برلمانى بالشرقية عن عمر يناهز 80 عاما

> الرئيس السيسى يغادر إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر “تغير المناخ”

>هيئة الأرصاد : انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة بداية من اليوم ‎

> لقاء السحاب المرتقب بين “الهضبة و الكينج” يحلق فى سماء “تويتر” ‎

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365