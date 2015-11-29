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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: انتهاء الدعاية لمعركة الحسم بالمرحلة الثانية.. مع همت سلامة

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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: انتهاء الدعاية لمعركة الحسم بالمرحلة الثانية.. مع همت سلامة بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: انتهاء الدعاية لمعركة الحسم بالمرحلة الثانية.. مع همت سلامة
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل .

آخر صمت انتخابى..انتهاء الدعاية لمعركة الحسم بالمرحلة الثانية


>وفاة عزت بدوى أقدم مرشح برلمانى بالشرقية عن عمر يناهز 80 عاما
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الرئيس السيسى يغادر إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر “تغير المناخ”


>هيئة الأرصاد : انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة بداية من اليوم ‎
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لقاء السحاب المرتقب بين “الهضبة و الكينج” يحلق فى سماء “تويتر” ‎

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مصر 365

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