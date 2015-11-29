بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: انتهاء الدعاية لمعركة الحسم بالمرحلة الثانية.. مع همت سلامة

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>وفاة عزت بدوى أقدم مرشح برلمانى بالشرقية عن عمر يناهز 80 عاما
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>هيئة الأرصاد : انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة بداية من اليوم
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آخر صمت انتخابى..انتهاء الدعاية لمعركة الحسم بالمرحلة الثانية
>وفاة عزت بدوى أقدم مرشح برلمانى بالشرقية عن عمر يناهز 80 عاما
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الرئيس السيسى يغادر إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر “تغير المناخ”
>هيئة الأرصاد : انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة بداية من اليوم
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