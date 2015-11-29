رئيس الوزراء يزور "الرى" ويستعرض خطة الوزارة على المدى القصير والمتوسط

يعرض الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اليوم، على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خطة الوزارة على المدى القصير والمدى المتوسط للعامين القادمين، والمشروعات الجارية وعلى رأسها خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى العاجلة لتحسين شبكة الرى والصرف بمنطقة غرب الدلتا والتى تعرضت للسيول الشهر الماضى.

ومن المقرر أن يعرض الدكتور حسام مغازى، الأعمال العاجلة المطلوب تنفيذها بالبحيرة والإسكندرية، لمواجهة السيول والأمطار، والتى سيتم تمويلها من صندوق "تحيا مصر" والمخصص لها مليار جنيه لرفع كفائة شبكات المصارف والمجارى المائية حيث يجرى حالياً وضع المواصفات وترتيب الأولويات طبقاً لحالتها الحرجة، وطبقا للمبالغ المتاحة، والتأكيد فى كراسة الشروط على برنامج زمنى مضغوط للشركات المنفذة بحد أقصى سنه ونصف، بحيث يتم الاستفادة من الأعمال المنفذة فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لسرعة تنفيذ الأعمال بالنسبة لوحدات الطلمبات.

وتتضمن الأعمال التى سيتم طرحها، إحلال وتجديد محطات رفع مياه من المصارف، وإنشاء محطات رفع جديدة مع زيادة أعداد وحدات الرفع، لمواجهة أى عواصف أو سيول مستقبلية، علاوة على أن الأعمال المطلوب تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة محطات الرفع وشبكات المصارف والرى بمحافظة الإسكندرية، تتضمن زيادة عدد وحدات الرفع بمحطة أبيس والقلعة، وفيما يخص مصرف العموم، يتم ترميم وتعلية مسافة 20 كم لجسور، وعمل أفمام وبوابات للفتحات بالجسور المغذية لحوض بحيرة مريوط، وتوسيع وتعميق طرد محطة المكس، وتم بمصرف تعمير الصحارى (1) عمل ازدواج لتغطية المصرف بطول 1.2 كم بقطر 1.5م وإزالة قنطرة المصب على مصرف تعمير الصحارى الرئيسى أسفل الطريق الصحراوى، وتعلية جسور المصرف بطول 3 كم بالبنرين.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أن هناك 13 محطة رفع تعمل بمنطقة غرب الدلتا لخدمة 550 ألف فدان، وسوف يتم إنشاء 12 محطة جديدة وإحلال وتجديد محطة واحدة، لمياه الصرف الزراعى والسيول، وتدعيم هذه المحطات بـ96 وحدة طلمبات لزيادة قدراتها على رفع المياه، وتقدر التكلفة الإجمالية للمحطات مليار و200 مليون جنيه.

وأضاف "أبو زيد" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه يتم حالياً التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتتولى مسئولية توريد وحدات الطلمبات المطلوبة للمحطات التى سيتم تجديدها من صندوق "تحيا مصر"، وعددها 96 وحدة، مشيراً إلى أن قانونها يسمح بإجراء مناقصة محدودة، وبعيداً عن قانون المزايدات والمناقصات الذى يستغرق وقتا لرسو العطاء على الشركات لتوريد هذه الوحدات، وأيضاً يتيح الفرصة أمام كل الشركات بالتقدم بعطاءاتهم بغض النظر عن كفاءة الوحدات وخبراتهم فى إشارة منه إلى أنه تم تسليم الهيئة المواصفات الفنية، والهندسية المطلوبة فى هذه الوحدات وكذلك الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وجنسياتها "ألمانية ونمساوية ويابانية"، وذلك حتى نتمكن من تنفيذ أعمال التجديد خلال المدة الزمنيه التى تم الاتفاق عليها.

وأشار أبو زيد، إلى أنه أنه تم الانتهاء من تحديد عدد المحطات التى سوف يتم تمويلها من صندوق "تحيا مصر" وذلك بمنطقة غرب الدلتا، وتشمل 25 محطة صرف تخدم زمام قدره مليون و263 ألف فدان، و25 محطة رى، وتخدم مساحه قدرها مليون و43 ألف فدان.

وأوضح "أبو زيد"، أن المحطات التى سيتم تجديدها تتضمن أيضاً إلى 7 محطات خلط وتخدم 208 ألف فدان، وذلك بشمال غرب الدلتا علاوة على 45 محطة رى بجنوب غرب الدلتا وتخدم زمام قدره 2 مليون و17 ألف فدان.