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وفاة «شيخ البرلمانيين» عن 80عامًا قبل خوضه جولة الإعادة في الشرقية

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وفاة «شيخ البرلمانيين» عن 80عامًا قبل خوضه جولة الإعادة في الشرقية وفاة «شيخ البرلمانيين» عن 80عامًا قبل خوضه جولة الإعادة في الشرقية

 محمد عزت محمد بدوي

توفى محمد عزت محمد بدوي، وشهرته الحاج عزت بدوي، مستشار وزير النقل، والمرشح المستقل في انتخابات مجلس النواب 2015م، قبل ساعات من خوضه جولة الإعادة بدائرة مركز الزقازيق، وذلك عن عمر يناهز 80عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة .

ويذكر أن بدوي كان عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة القنايات لأربع دورات، ويًعد أقدم من شغلوا عضوية البرلمان على مستوى المحافظة، ولذلك أطلق عليه الكثيرون لقب شيخ البرلمانيين .

وخاض ” بدوي “، الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية الحالية عن دائرة مركز الزقازيق والقنايات، وجاء في المركز السابع بين ٣٤ مرشحًا، وكان من المقرر له أن يخوض جولة الإعادة مع ٧ مرشحين آخرين، للمنافسة على ٤ مقاعد برلمانية مخصصة للدائرة .

وقال المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية واللجنة المشرفة على الانتخابات بالشرقية، إنه تم اخطار اللجنة العليا للانتخابات بوفاة المرشح، لاتخاذ قرار بشأن جولة الإعادة بدائرة مركز الزقازيق، وما إذا كانت ستُجرى بين المرشحين السبعة الباقين، أو يتم تصعيد المرشح الذي يليهم في عدد الأصوات خلال الجولة الأولى، موضحًا أن القرار سوف يصدر خلال ساعات قليلة لتحديد الموقف النهائي، حتى يعلم به جميع المرشحين والناخبين .

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