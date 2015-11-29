صور| راديو «9090» يكرم ليلى علوي لاختيارها سفيرًا بـ«اليونيسكو»

كشفت الفنانة ليلى علوي، التي تم اختيارها مؤخرًا من قِبل مبعوث اليونيسكو لحملة ” متحدون مع التراث “، عن أسرار اختيارها لهذا المنصب، حيث أكدت على أنها تفاجأت باتصال وإيميل وصلها لاخطارها بترشحها.

وأضافت ” علوي “، خلال استضافتها ببرنامج ” لقاء السبت “، المذاع على الراديو 9090، والذي تقدمه الإعلامية معتزة مهابة، أنها كانت خارج مصر في ذلك التوقيت، وعادت بعد 3 أسابيع، مؤكدةً على أنها تتابع حملة جديدة لليونسكو ” متحدون مع التراث ” مايو 2015، بعد ترميم المتحف الإسلامي، وذلك عقب إصابته في 2014م.

وقالت ” علوي “، عن المواصفات التي تراها في نفسها والتي تؤهلها للمنصب : ” في عمري اللى فات كنت صادقة، وده الشىء اللي حقق لي ثقة واحترام عند المشاهد والناس، بالإضافة لإني مخلصة جدًا “.

وأشارت الفنانة ليلى علوي، إلى أنها تتملك المقدرة على طرح أفكار ورؤى مختلفة، تستطيع من خلالها تنفيذ شئ مفيد لمصر، وأكملت :” نحن محظوظون أن لنا حضارة، وأن كل الشعوب أخذت من الحضارة المصرية الفرعونية والقبطية والإسلامية، ويجب علينا أن تقدر هذا “.

واستطردت : ” نحن نعيش في زمن صعب، ويوجد لدينا تاريخ قوي، لابد لنا أن نحافظ على كل شىء جميل للمستقبل لأبنائنا وأحفادنا “.

وحرصت إذاعة الراديو 9090، على تكريم الفنانة ليلى علوي، لاختيارها كمبعوث باليونيسكو لحملة ” متحدون مع التراث “، وقدمت لها درع تميز كنوع من التكريم للفنانة، التي أبدت سعادتها بهذا الاحتفاء، مؤكدةً على أنها ستبذل أقصى جهدها لإعلاء شأن مصر، وتقديم شئ مميز على قدر المسئولية الجديدة التي تحملتها.

كتبت : إنجي لطفي