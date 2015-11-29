ورقة عمل تبرز تجربة "اليوم السابع" فى صحافة المواطن بإعلام سوهاج

أبرزت ورقة عمل ألقاها الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج فى مؤتمر أبعاد التنمية بمحافظة سوهاج أولويات الإعلام المحلى، من أجل تنمية سوهاج كنموذج للدولة المصرية.

وحددت الورقة 8 أولويات يأتى فى مقدمتها إبراز نقاط القوة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية وضخامة حجم السوق الاستهلاكى بسوهاج، وإبراز الإعلام للمشروعات التنموية التى يمكن إنجازها بإمكانات المحافظة الحالية، مثل تنشيط وتفعيل بعض المصانع المعطلة والمتوقفة والتى كانت تعمل سابقاً فى سوهاج، والكوثر وطرح أفكار تنموية مبتكرة إنتاجية أو خدمية تمثل احتياجاً ماساً لسوهاج وتخلق فرص عمل جديدة للشباب ورصد كل أوجه التقصير والإهمال والسلبيات والفساد فى كل مواقع الإنتاج والخدمات بالقطاعات الحكومية والعامة والخاصة، وكذلك رصد كل تجاوزات المواطن إزاء مجتمعه المحلى بكل قطاعاته.

وتقترح الورقة لتحقيق هذه الأولويات، تحديد القوى الفاعلة فى عملية التنمية بسوهاج سواء كانت داخلية أو خارجية والتواصل معها بخصوص مناقشة الأفكار والمشروعات التنموية والاستثمارية الممكن تنفيذها بالمحافظة، وخاصة هذا الطوفان من المال السوهاجى الهارب من سوهاج للاستثمار عالمياً والتنسيق بين الإعلام المحلى ونواب البرلمان والسلطة التنفيذية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدنى وخاصة العمل الخيرى على أولويات التنمية بالمرحلة القادمة ودعوة المال السوهاجى الهارب للتعاون والمشاركة لصالح كل الأطراف بما فيها الإعلام والتواصل مع الجيش الإعلامى السوهاجى أصلاً وتخرجاً من قسم الإعلام بجامعة سوهاج واستضافته على موائد وجلسات عمل يتسلم فيها مواد صحفية وإعلامية جاهزة للنشر أو المناقشة ببرامج الحواريات وغيرها، ورسم أجندة عمل تنموية جاهزة لمراسلى الصحافة الورقية والإلكترونية والقنوات الفضائية بسوهاج.

إضافة لقناة طيبة وإذاعة جنوب الصعيد، والصحف المحلية التى تصدر من سوهاج وتطوير أداء العاملين بالإعلام المحلى بمستوياته القيادية والإدارية والمهنية على صناعة الرسالة الإعلامية المحلية التنموية والجذابة التى ترتبط بأولويات التنمية وتشغيل طلاب قسم الإعلام كمندوبين بمراكز وقرى المحافظة كعين ثالثة على جوانب التقصير والإهمال والفساد من جانب المسئولين والمؤسسات أو من جانب تجاوزات المواطنين ومخالفاتهم فى إطار موقع لصحافة المواطن على غرار تجربة "اليوم السابع" واتباع أسلوب التكرار والملاحقة والحملات الإعلامية فى الطرح الإعلامى لهذه الأوليات التنموية، حتى تظل فى الذاكرة والانتباه والإحساس بالأهمية لدى صناع القرار مما يساهم فى عملية تنفيذها.