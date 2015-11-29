ندب الشيخ خلف سعد خلف مخلوف وكيلا لمديرية الأوقاف بالقليوبية

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا اليوم الأحد ، رقم 304 لسنة 2015 بندب الشيخ خلف سعد خلف مخلوف وكيلا لمديرية الأوقاف بالقليوبية ،لحين تعيين التعيين أو إجراء مسابقة، خلفا للشيخ عزت إبراهيم سيد أحمد الذي وافته المنية .إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر ان الشيخ خلف مسعد خلف كان يعمل مديرا لإحدي الإدارات التابعة لمديرية الأوقاف ببني سويف ،ومن المقرر ان يتسلم مهام عمله بعد إخلاء طرفه من مديرية الأوقاف ببني سويف .
يذكر ان الشيخ خلف مسعد خلف كان يعمل مديرا لإحدي الإدارات التابعة لمديرية الأوقاف ببني سويف ،ومن المقرر ان يتسلم مهام عمله بعد إخلاء طرفه من مديرية الأوقاف ببني سويف .
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