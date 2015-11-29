ندب الشيخ خلف سعد خلف مخلوف وكيلا لمديرية الأوقاف بالقليوبية

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا اليوم الأحد ، رقم 304 لسنة 2015 بندب الشيخ خلف سعد خلف مخلوف وكيلا لمديرية الأوقاف بالقليوبية ،لحين تعيين التعيين أو إجراء مسابقة، خلفا للشيخ عزت إبراهيم سيد أحمد الذي وافته المنية .

يذكر ان الشيخ خلف مسعد خلف كان يعمل مديرا لإحدي الإدارات التابعة لمديرية الأوقاف ببني سويف ،ومن المقرر ان يتسلم مهام عمله بعد إخلاء طرفه من مديرية الأوقاف ببني سويف .

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