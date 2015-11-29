بدء تنفيذ أول مصنع "لمبات موفرة" بجنوب سيناء ويوفر 700 فرصة عمل

بدأت مراحل تنفيذ أول مصنع لتجميع لمبات الكهرباء الموفرة "الليد" بالمنطقة الصناعية بطور سيناء، على مساحة 1000 متر لأحد مستثمرى جنوب سيناء، بالتنسيق مع مدارس التعليم الفنى للتدريب، والعمل فى المصنع.

وقال محمد الرخاوى المستثمر "إن المصنع سوف يوفر 700 فرصة عمل من أبناء طور سيناء وطلاب وخريجى المدارس الفنية، وخاصة أقسام الكهرباء"، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المصنع 5 ملايين جنيه.

وأكد "الرخاوى" أن هذه اللمبات الموفرة سوف تساعد على توفير الطاقة فى المنازل والمنتجعات السياحية، مشيرا إلى أن المصنع فى مراحله الأولى، وسوف ينتهى منه خلال أشهر لبدء الإنتاج والتوزيع.