أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

التربية النوعية بطلا لدورى نادى جامعة طنطا

Google+ Print
التربية النوعية بطلا لدورى نادى جامعة طنطا التربية النوعية بطلا لدورى نادى جامعة طنطا
توج فريق التربية النوعية بكأس بطولة جامعة طنطا لكرة القدم بعد تغلبها فى المباراة النهائية على فريق الادارة الهندسية بضربات الترجيح بنتيجة 1:2 فى البطولة التى نظمها نادى الجامعة بين فرق كليات وإدارات الجامعة الذى شارك فيه 15 فريق تكونت الفرق من اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى اطار تنشيط النشاط الرياضى بين العاملين.

يذكر أن كلية التربية النوعية كانت قد وصلت الى المباراة النهائية بعد ان احتلت المركز الثانى فى المجموعة الثالثة من الدور التمهيدى بعد تغلبها على العلوم بنتيجة 0:1 والهندسة بنتيجة 0:2 و خسارتها من المدن الجامعية بنتيجة 1:0 لتصعد الى دور الثمانية وتفوز على طب اسنان بنتيجة 0:1 ثم تتغلب قبل النهائى على الامن بضربات الترجيح بنتيجة 1:2 بينما احتلت كلية التجارة فى المركز الثالث بالبطولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365