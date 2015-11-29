التربية النوعية بطلا لدورى نادى جامعة طنطا

توج فريق التربية النوعية بكأس بطولة جامعة طنطا لكرة القدم بعد تغلبها فى المباراة النهائية على فريق الادارة الهندسية بضربات الترجيح بنتيجة 1:2 فى البطولة التى نظمها نادى الجامعة بين فرق كليات وإدارات الجامعة الذى شارك فيه 15 فريق تكونت الفرق من اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى اطار تنشيط النشاط الرياضى بين العاملين.

يذكر أن كلية التربية النوعية كانت قد وصلت الى المباراة النهائية بعد ان احتلت المركز الثانى فى المجموعة الثالثة من الدور التمهيدى بعد تغلبها على العلوم بنتيجة 0:1 والهندسة بنتيجة 0:2 و خسارتها من المدن الجامعية بنتيجة 1:0 لتصعد الى دور الثمانية وتفوز على طب اسنان بنتيجة 0:1 ثم تتغلب قبل النهائى على الامن بضربات الترجيح بنتيجة 1:2 بينما احتلت كلية التجارة فى المركز الثالث بالبطولة.