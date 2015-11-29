التربية النوعية بطلا لدورى نادى جامعة طنطا

توج فريق التربية النوعية بكأس بطولة جامعة طنطا لكرة القدم بعد تغلبها فى المباراة النهائية على فريق الادارة الهندسية بضربات الترجيح بنتيجة 1:2 فى البطولة التى نظمها نادى الجامعة بين فرق كليات وإدارات الجامعة الذى شارك فيه 15 فريق تكونت الفرق من اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى اطار تنشيط النشاط الرياضى بين العاملين.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن كلية التربية النوعية كانت قد وصلت الى المباراة النهائية بعد ان احتلت المركز الثانى فى المجموعة الثالثة من الدور التمهيدى بعد تغلبها على العلوم بنتيجة 0:1 والهندسة بنتيجة 0:2 و خسارتها من المدن الجامعية بنتيجة 1:0 لتصعد الى دور الثمانية وتفوز على طب اسنان بنتيجة 0:1 ثم تتغلب قبل النهائى على الامن بضربات الترجيح بنتيجة 1:2 بينما احتلت كلية التجارة فى المركز الثالث بالبطولة.