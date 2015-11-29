محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات للانتخابات البرلمانية فى جولة الإعادة

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ضرورة التزام جميع المرشحين فى جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2015 بالصمت الانتخابى، والقواعد والشروط التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات وعدم السماح بظهور أى صورة من صور الدعاية الانتخابية أمام اللجان والمقرات الانتخابية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم للمديريات الخدمية فى المحافظة، وذلك لمتابعة واستعراض البرامج التنفيذية لخطة المحافظة والاستعداد لانطلاق جولة الإعادة للانتخابات المقرر لها يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 ديسمبر ومتابعة جاهزية جميع اللجان والمقرات والمراكز الانتخابية بالمحافظة وتوابعها.

وأكد المحافظ على جميع أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بضرورة المرور والمتابعة الدورية على جميع اللجان والمقرات الانتخابية، للاطمئنان على جاهزيتها وعدم وجود أى ملاحظات وتوفير كل مستلزمات العملية الانتخابية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وإخطار الغرفة بأى أحداث أولا بأول مع الأخذ فى الاعتبار إبلاغ الغرفة بجميع البيانات ونسب الحضور والإقبال على اللجان الانتخابية وتدقيق كل البيانات، لكى تخرج المرحلة الثانية والنهائية بالشكل اللائق باسم الإسماعيلية.

وطالب المحافظ خلال بتكثيف أعمال متابعة الأسواق وضبط الأسعار والتوسع فى فتح منافذ لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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