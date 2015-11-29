ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بأكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع ورصد الضحايا بدائرة قسم ثان أكتوبر.

البداية بتلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد رأفت الحلوانى بقيام "عرفة.ع"، 33 سنة، عاطل، مقيم بالقاهرة، والسابق اتهامه فى عدد 22 قضية آخرها جنح قسم المعادى (سرقة بالإكراه) والمسجل شقى خطر (سرقات عامة)، و"محمد.ج"، 33 سنة، عاطل، مقيم بالقاهرة، والسابق اتهامه فى عدد 7 قضايا آخرها جنح قسم حلوان (هروب) والمحكوم عليه فى عدد 14 قضية آخرها جنح قسم حلوان تبديد، لاتهامهم بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد مسعد، معاون قسم ثان أكتوبر، من ضبطهما بأحد الأكمنة المعدة لهما بدائرة القسم حال استقلالهما السيارة هيونداى فيرنا نبيتى اللون (قيادة الأول – جار الكشف عنها، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 9 حوادث سرقة (حقائب) من المواطنين بالإكراه، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.