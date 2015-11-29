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محافظ الوادى الجديد:تسكين 130أسرة بالقرية الأولى بالشب الأسبوع المقبل

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محافظ الوادى الجديد:تسكين 130أسرة بالقرية الأولى بالشب الأسبوع المقبل محافظ الوادى الجديد:تسكين 130أسرة بالقرية الأولى بالشب الأسبوع المقبل
صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد انه سيتم تسكين القرية الاولي من قري الشب خلال الاسبوع الاول من ديسمبرالقادم مؤكدا انه يجري حاليا التأكد من جاهزية كافة الخدمات الاساسية اللازمة لاهالي القرية .جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بحضور عدد من التنفيذين والمسئولين عن المشروع بالمحافظة.

واوضح عشماوي انه سيتم خلال ايام تسكين 130 اسرة ممن تم تسليمهم قطعة ارض ومنزل من خلال قرعة علنية اجريت مسبقا ، مشيرا الي حرص الدولة واهتمامها بهذا المشروع والذي يحمل بعدا امنيا، وذلك نظرا لوقوع قري الشب علي الحدود الجنوبية لمصر وبالتالي خلق نواة لمجتمع جديد بهذه المنطقة الهامة.

وأشار عشماوي الي انه تم توفير وحدة صحية جاهزة لخدمة اهالي القرية وكذلك فصول ابتدائية واعدادية وسيارة اطفاء ومخبز وسيارة اسعاف.

وطالب عشماوي سرعة الانتهاء من تخصيص قطع اراضي لمباني الوحدات الخدمية المختلفة مثل "الشئون الاجتماعية – استراحة للمعلمين – ادارة الري – محطة مياه شرب وغيرها" وكذلك الاعداد والتجهيز لتسليم القرية الثانية من قري الشب كمرحلة ثانية .
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