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"الصحة" تدعم معهد أورام أسوان بجهاز رنين مغناطيسى بـ9 ملايين جنيه

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"الصحة" تدعم معهد أورام أسوان بجهاز رنين مغناطيسى بـ9 ملايين جنيه "الصحة" تدعم معهد أورام أسوان بجهاز رنين مغناطيسى بـ9 ملايين جنيه
استقبل معهد الأورام بأسوان، اليوم الأحد، أحدث جهاز رنين مغناطيسى داخل المستشفيات الحكومية بمحافظة أسوان، بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه كدعم من وزارة الصحة.

وصرح الدكتور حازم الفيل مدير معهد أورام أسوان، بأن الجهاز وصل صباح اليوم إلى المعهد، ويستغرق تركيبه وعمله أسبوعين، لخدمة المرضى بمحافظات أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر، بجانب بعض المرضى المحولين من مستشفيات سوهاج وأسيوط.

وأكد مدير معهد أورام أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجهاز دعم من وزارة الصحة لخدمة المرضى المترددين على المعهد، وتصل تكلفته حوالى 9 ملايين جنيه، ويعد من أحدث أجهزة الرنين المغناطيسى داخل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، نظرا لأن القدرة الكفائية له تقدر بـ1.5 تسلا، مشيرا إلى أنه غير قاصر على مرضى الأورام فحسب، ولكنه يخدم تخصصات العظام والمفاصل والمخ والأعصاب.

وأضاف الدكتور حازم، أن معهد أورام أسوان بصدد تحديد موعد لعقد ندوات توعية بمشاركة مجموعة من الأطباء بمحافظة أسوان.

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