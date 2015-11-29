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بالصور.. مدير أمن مطروح يشرف على حملة مرورية وضبط 349 مخالفة

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بالصور.. مدير أمن مطروح يشرف على حملة مرورية وضبط 349 مخالفة بالصور.. مدير أمن مطروح يشرف على حملة مرورية وضبط 349 مخالفة
أشرف اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، اليوم، الأحد، على الحملة المرورية بحى الشروق بمنطقة الكيلو 7، شرق مدينة مرسى مطروح، التى نظمتها إدارة مرور مطروح، برئاسة العقيد أحمد السنطاوى، مدير إدارة المرور، بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور وعدد من قيادات المديرية، وأسفرت عن ضبط 352 مخالفة مرورية متنوعة.
>اليوم السابع -11 -2015

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم إنه تم التصالح الفورى فى 51 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 7 آلاف و 600 جنيه.
>اليوم السابع -11 -2015

وأضاف أنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>ضبط 379 مخالفة وتحصيل 17 ألفا و850 جنيها غرامات بمطروح
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>تحرير 397 مخالفة مرورية متنوعة وتحصيل 17 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح
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