ضبط موظف تموين وسائق توك توك استوليا على 73 ألف جنيه فى البحيرة

شنت شرطة التموين بالبحيرة، حملة برئاسة العقيد وجدى الصيرفي، والتنسيق مع الإدارات التموينية، أسفرت عن ضبط موظف إدارى بمكتب تموين تابع لإدارة تموين أبو حمص لقيامه بجمع البطاقات التموينية الذكية الملغاة تموينياً فقط للوفاة وزيادة عدد المستفيدين على غير الحقيقة واستخدامها في صرف الخبز البلدي المدعم من قبل الدولة ونقاطه بالاتفاق مع أصحاب المخابز البلدية بالمنطقة وموزعى الخبز محققا من ذلك أرباح طائلة غير مشروعه من الاستيلاء على المال العام.

وتبين من التحريات حصول المتهم على 33 استمارة ملغاة ومازالت تقوم بصرف الخبز ونقاطه وبحصر المبالغ الناتجة عن عمليات الصرف تبين انه مبلغ وقدرة 73 ألف و414 جنيه.

وتمكنت القوات من ضبط سائق "توك توك" بقرية أبو عيسى التابعة لمركز أبو حمص والمشارك للموظف في توزيع الخبز وتم ضبط بحوزتهم 23 بطاقه تموينية ذكية، و 2 بطاقة تموينية ذكية بمكتب التموين، واستمارتين إلغاء وفاة، وكيسه جهاز حاسب آلى خاصة بمكتب التموين، وسجل الإلغاء القديم وصورة ضوئية من السجل الحالى.

تم تحرير المحضر رقم 21540 جنح مركز أبو حمص لسنه 1025 .