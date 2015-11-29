أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبض على عضو هيئة تدريس بطب بنى سويف للتحريض على العنف

Google+ Print
القبض على عضو هيئة تدريس بطب بنى سويف للتحريض على العنف القبض على عضو هيئة تدريس بطب بنى سويف للتحريض على العنف
أعلنت جامعة بنى سويف ،اليوم الاحد، القبض على الدكتور "جابر .خ.ح " المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطب بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على تظاهرات ومسيرات العنف.

واشارت الجامعة في بيان له قامت باتخاذ كافة ألإجراءات التي نص عليها القانون في هذه الحالات طبقاً لرأى المستشار القانوني بالجامعة والذي أفاد بأنه في حالة ثبوت إدانته يتم فصلة نهائياً.

وتابع البيان "تؤكد الجامعة أنها جزء من الدولة تعمل في منظومة من الإدارة والشفافية للقضاء على الإرهاب والذي يعيق المجتمع نحو التقدم والازدهار أيا كان إشكاله أو أنماطه و موقع أو مركز مصادره ومنابعه أو مرتكبيه في سياق من العدالة الناجزة تحقيقاً لأهداف الدولة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365