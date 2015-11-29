القبض على عضو هيئة تدريس بطب بنى سويف للتحريض على العنف

أعلنت جامعة بنى سويف ،اليوم الاحد، القبض على الدكتور "جابر .خ.ح " المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطب بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على تظاهرات ومسيرات العنف.

واشارت الجامعة في بيان له قامت باتخاذ كافة ألإجراءات التي نص عليها القانون في هذه الحالات طبقاً لرأى المستشار القانوني بالجامعة والذي أفاد بأنه في حالة ثبوت إدانته يتم فصلة نهائياً.

وتابع البيان "تؤكد الجامعة أنها جزء من الدولة تعمل في منظومة من الإدارة والشفافية للقضاء على الإرهاب والذي يعيق المجتمع نحو التقدم والازدهار أيا كان إشكاله أو أنماطه و موقع أو مركز مصادره ومنابعه أو مرتكبيه في سياق من العدالة الناجزة تحقيقاً لأهداف الدولة".