بالصور.. رسامة القس غبريال كاهنا لكنيسة العذراء بسندنهور

قام نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا خلال قداس أقيم بكنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال بسندنهور ببنها، وبحضور لفيف من كهنة الإيبارشية وجموع الشعب القبطى برسامة الشماس مينا إبراهيم كاهنا على الكنيسة باسم القس غبريال، كما قام بترقية القمص بطرس داود راعى الكنيسة إلى رتبة القمصية وترقية كل من الشماسين سليمان داود ومسعد حليم إلى رتبة أبدياكون.

وقال إبراهيم كامل عضو اللجنة العليا للتربية الكنسية بمطرانية بنها وأمين عام خدمة قرى كفر عطا الله ووالد القس غبريال، إن نجله تخرج فى كلية التربية النوعية قسم صحافة وإعلام ببنها بتقدير جيد مرتفع عام 2004، وحصل على بكالوريوس علم اللاهوت بتقدير جيد مرتفع أيضا عام 2010، وكان قد بدأ خدمته قبل هذا بـ"10" سنوات بكنيسة مارجرجس كفر عطا الله بالتربية الكنسية فى مرحلتى ابتدائى وثانوى ثم خدم أسرة مسيحية وحيدة بقرية منية السباع وكذا خدم فى اجتماعات الشباب بكنيستى العذراء والأنبا صموئيل المعترف بكفر الحمام وكنيسة العذراء والملاك غبريال بسندنهور، حتى أصبح أمينا لخدمة الشباب بكنيسة العذراء بكفر الحمام، كما حصل على شهادة باجتياز دورة معهد الألحان ببنها ومدتها سنتان وذلك عام "2013".

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وعقب الرسامة انطلق القس غبريال إلى دير السريان العامر بصحراء وادى النطرون، حيث يقضى هناك 40 يوما فترة الخلوة.



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