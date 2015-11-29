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الحماية المدنية بالأقصر تسيطر على حريق بباخرة سياحية خالية من السائحين

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الحماية المدنية بالأقصر تسيطر على حريق بباخرة سياحية خالية من السائحين الحماية المدنية بالأقصر تسيطر على حريق بباخرة سياحية خالية من السائحين
نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية والإنقاذ النهرى بمحافظة الأقصر، ظهر اليوم، الأحد، فى السيطرة على حريق نشب فى إحدى الباخرات السياحية الخالية من السائحين بمرسى البغدادى جنوبى المدينة، دون مصابين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر إخطار من اللواء حسنى حسين المشرف على شرطة السياحة والاثار بقطاع جنوب الصعيد، يفيد بنشوب حريق بغرفة المحركات بالباخرة السياحية "فلورست" المملوكة لشركة "جرانة" للسياحة أثناء رسوها بدون سياح بمرسى البغدادى جنوب الأقصر.

وعلى الفور انتقلت قوة بقيادة اللواء على صلاح، نائب مدير أمن الأقصر، والعميدين محمد عمر مدير شرطة الحماية المدنية، وأبو الحجاج كمال مفتش مباحث السياحة والآثار بجنوب الصعيد، لموقع الباخرة وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران لباقى أجزاء الباخرة، وأخطرت النيابة بالواقعة وباشرت التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات الأقصر.

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مصر 365